POL-RTK: Erst Kopfnuss verteilt und dann Widerstand geleistet +++ Schule von zwei Einbrechern heimgesucht +++ Vandalismus am Bahnhof +++ Unfallflucht vor Supermarkt

1. Erst Kopfnuss verteilt und dann Widerstand geleistet, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Samstag, 09.07.2022, 22:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend verletzte ein Mann einen Weiteren in Oestrich-Winkel mit einer Kopfnuss und leistete bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei über eine Körperverletzung im Bereich der Rheingaustraße informiert. Vor Ort konnten mehrere Personen angetroffen werden, von denen sich ein 44-Jähriger als Geschädigter zu erkennen gab. Er gab an, er sei soeben von einem Unbekannten mittels Kopfstoß verletzt worden. Der Täter sei anschließend geflüchtet. Anhand der Personenbeschreibung gelang es der Streife unweit des Tatortes den Täter, einen 24-jährigen Mann aus Geisenheim, anzutreffen und zu kontrollieren. Hierbei habe sich der Mann von Beginn an äußerst aggressiv verhalten und den Beamten gedroht. Im Rahmen seiner Festnahme seien weitere Beleidigungen und Bedrohungen geäußert worden. Auch trat der junge Mann nach einem Polizisten und verletzte diesen leicht. Letztlich konnte er festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht werden. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

2. Schule von zwei Einbrechern heimgesucht, Aarbergen-Michelbach, Hermann-Löns-Straße, Samstag, 09.07.2022, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag sind Einbrecher in ein Schulgebäude in der Hermann-Löns-Straße in Aarbergen-Michelbach eingestiegen. Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei von einer Sicherheitsfirma über den Eingang eines Einbruchsalarms informiert. Die daraufhin entsandten Polizeistreifen konnten im Rahmen der Fahndung vor Ort keine Personen mehr feststellen. Es zeigte sich, dass die Unbekannten zuvor ein Seitenfenster des Schulgebäudes aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Innenräumen verschafft hatten. Im Gebäude angekommen, wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet, ehe man die Flucht antrat. Derzeit liegen noch keine Informationen zu einem möglichen Diebesgut vor.

Ersten Ermittlungen zufolge kommen zwei unbekannte Männer als Tatverdächtige in Betracht. Einer der beiden war schlank und mit einer Sportjacke mit schwarzem Emblem auf der linken Brust sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er führte eine Supermarkttasche mit sich und könnte eine Gehbehinderung haben. Der zweite Mann war ebenfalls schlank und trug seine schwarzen Haare kurz. Er war mit einer dunklen Sportjacke samt weißen Reißverschlüssen, schwarzen Turnschuhen, Jeans und einer schwarzen FFP2-Maske bekleidet.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Vandalismus am Bahnhof, Walluf, Nieder-Walluf, Bahnhofstraße, Freitag, 08.07.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 09.07.2022, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag verübten unbekannte Vandalen am Wallufer Bahnhof mehrere Sachbeschädigungen. Zunächst beschädigten die Täter die Glasscheibe des dortigen Bahnhofshäuschens und brachen mit roher Gewalt einen an der Gebäudewand angebrachten Aschenbecher ab. Dieser landete im Anschluss im angrenzenden Gleisbett. Im Anschluss an Beschädigungen, die rund 800 Euro Schaden mit sich ziehen, flüchteten die Unbekannten ungesehen davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Unfallflucht vor Einkaufsmarkt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 06.07.2022, 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Mittwoch, 06.07.2022, kam es auf dem Parkplatz eines Bad Schwalbacher Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. In dem kurzen Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr parkte ein Mann aus Taunusstein seine graue Mercedes E-Klasse auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Als er nach einem Einkauf zu seinem Gefährt zurückkehrte, stellte er mehrere Kratzer am Heck des Mercedes fest und informierte die zuständige Polizeistation.

Diese sucht nun nach dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht die verantwortliche Person samt Fahrzeug und nimmt unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise entgegen.

