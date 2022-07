PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalismus auf Schulhof +++ Mehrere Anrufe von Betrügern +++ Pkw kollidiert mit Baum

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalismus auf Schulhof,

Idstein, Auf der Au, Freitag, 08.07.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 11.07.2022, 06:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende ließen Vandalen auf dem Gelände einer Idsteiner Schule ihre Aggressionen an der dortigen Außenfassade aus. Die Unbekannten begaben sich außerhalb des Schulbetriebes zu dem Schulhof in der Straße "Auf der Au" und beschädigten in der Nähe der dortigen Tischtennisplatten mit roher Gewalt die Außenfassade des Schulgebäudes. Im Anschluss an die Tat suchten Sie das Weite. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

2. Mehrere Anrufe von Betrügern,

Idsteiner Land, Dienstag, 12.07.2022, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des heutigen Vormittags wurden erneut mehrere Bürgerinnen und Bürger von dreisten Betrügern telefonisch kontaktiert. Zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr erhielten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des "Idsteiner Landes" einen ähnlichen Anruf. Das Gegenüber am Telefon, bei dem es sich um hinterlistige Betrüger handelte, gab sich mal auf englischer Sprache als Mitarbeiter von Europol oder mal als Sohn oder Tochter aus. In allen Fällen zielten die Täter darauf ab, die Angerufenen unter Druck zu setzen und sie mit der Schilderung eines schlimmen Ereignisses zum Überweisen von Geld zu bewegen. Die aufgeweckten Angerufenen durchschauten die Masche und beendeten die Gespräche.

Die Polizei appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Bekannten Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

3. Pkw kollidiert mit Baum,

Bundesstraße 42, Geisenheim-Johannisberg, Montag, 11.07.2022, 13:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag verunfallte ein Pkw auf der Bundesstraße 42 bei Johannisberg und kollidierte abseits der Fahrbahn mit einem Baum. Zwei Insassen, darunter ein Kind wurden leicht verletzt. Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 70 Jahre alter Mann aus Rüdesheim in einem Renault Kadjar die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. In Höhe der Abfahrt Geisenheim-Johannisberg kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 70-Jährige leicht und musste zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein im Fahrzeug befindliches Kind wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 40.000 Euro beziffert. Der Renault musste im weiteren Verlauf von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell