POL-SE: Bad Segeberg - Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ostlandstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Im Gewerbegebiet in Garstedt ist es am Samstag (18.02.2023) in den Nachtstunden zu einem erneuten Diebstahl von Buntmetall gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:50 Uhr Uhr gewaltsam auf das eingezäunte Firmengelände und anschließend in eine Halle in der Straße "Niewisch" ...

