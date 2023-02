Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Erneuter Diebstahl von Buntmetall - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Im Gewerbegebiet in Garstedt ist es am Samstag (18.02.2023) in den Nachtstunden zu einem erneuten Diebstahl von Buntmetall gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:50 Uhr Uhr gewaltsam auf das eingezäunte Firmengelände und anschließend in eine Halle in der Straße "Niewisch" ein.

Aus der Halle wurde eine große Menge an Buntmetall entwendet. In diesem aktuellen Fall liegen noch keine Informationen über die konkrete Menge des Stehlgutes bzw. der Schadenshöhe vor.

Es ist aber davon auszugehen, dass das Stehlgut mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich Transporter abtransportiert wurde.

Bereits in der Nacht auf den 15.02.2023 ist es zu einem Buntmetalldiebstahl gekommen. Näheres hierzu ist der entsprechenden Pressemitteilung unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5442278

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

