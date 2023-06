Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, BAB5/Rhein-Neckar-Kreis: 41-Jähriger trotz Fahrerlaubnissperre und entzogenem Führerschein erneut alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Walldorf, BAB5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, wurde eine Beamtin und ein Beamter der Autobahnpolizei Walldorf auf der BAB 5 bei Walldorf auf einen 41-jährigen VW-Fahrer aufmerksam. Der 41-Jährige fuhr deutliche Schlangenlinien und geriet hierbei mehrfach auf die linke Fahrbahn, wobei es nur durch Glück zu keinem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen gekommen ist. Bei der kurz daraufhin eingeleiteten Verkehrskontrolle konnten die Beamtin und der Beamte deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Während der Kontrollmaßnahme entdeckten sie außerdem in dem Fahrzeug mehrere leere Bierdosen sowie eine leere Likörflasche. Aufgrund seiner Alkoholisierung gelang es dem 41-Jährigen nicht, einen Alkoholtest durchzuführen, weshalb ihm auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der folgenden Recherche im polizeilichen System wurde außerdem in Erfahrung gebracht, dass der 41-Jährige aufgrund vergangener Fahrten unter Alkoholbeeinflussung der Führerschein bereits entzogen und eine Fahrerlaubnissperre ausgesprochen wurde. Die Anzeigenvorlage erfolgt mit dem Ergebnis der Blutprobe.

