Polizei Wuppertal

POL-W: W Kehrmaschine kippt auf die Seite und beschädigt vier Pkw

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023, gegen 11:45 Uhr) kam es auf der Schützenstraße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt. Ein 28-jähriger Mitarbeiter der Stadt Wuppertal fuhr mit einer Kehrmaschine auf der Schützenstraße in Richtung Klingelholl. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte das Fahrzeug mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Meriva. Im weiteren Verlauf fuhr die Kehrmaschine in das Heck eines geparkten VW Polo und kippte auf die Seite. Durch den Zusammenprall wurde der VW auf einen vor ihm parkenden VW Beetle geschoben, der wiederum auf einen Opel Corsa geschoben wurde. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kehrmaschine und der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell