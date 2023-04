Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (11.04.2023, gegen 15:35 Uhr), kam es auf der Nevigeser Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 40-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Nevigeser Straße in Höhe des Schanzenweges in Richtung Wuppertal. Als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Mazda Tribute eines 46-Jährigen. Die im Skoda befindliche Fahrzeugführerin und ihre beiden Kinder (7 Monate und 1 Jahr) verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

