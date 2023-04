POL-W: W Brand in Cronenberger Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 10.04.2023 konnte die Polizei gegen 22:00 Uhr zwei Männer (26, 29) festnehmen, die vermeintlich in Geschäfte auf der Lützowstraße in Solingen einbrechen wollten. Anwohner der Lützowstraße meldeten der Polizei ein verdächtiges Duo, das augenscheinlich versuchte in ein Geschäft einzubrechen. In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen Kräfte ...

