POL-W: Radfahrerin schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am 08.04.2023 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Kind (7) und einem Auto auf dem Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf dem Otto-Hausmann-Ring in Richtung Düsseldorfer Straße, als der 7-Jährige auf Höhe einer Verkehrsinsel auf die Straße trat. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Junge schwer verletzt wurde. Rettungskräfte der ...

