POL-W: W Rücknahme der Vermisstenfahndung - 16-Jährige angetroffen

Wuppertal (ots) - Am 04.04.2023, gegen 22:30 Uhr, griff ein 14-Jähriger einen anderen Jugendlichen (14) an und verletzte diesen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der geschädigte Jugendliche in der Nähe des Berliner Platzes, als er unvermittelt angegriffen wurde. Der verdächtige Jugendliche schlug und trat den Jungen, bis sich dieser mittels Flucht durch die Wupper entfernen konnte. Eingesetzte Polizeibeamte und ...

