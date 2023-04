POL-W: W - 16-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Am Montag (03.04.2023, gegen 17:15 Uhr) kam es an der Straße Hesselnberg zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in der Wohnung eines 60-Jährigen. Ein unbeteiligter 21-jähriger Passant bemerkte den Brand. Er begab sich ins Haus, um die Hausbewohner beim Verlassen zu unterstützen. Dabei ...

