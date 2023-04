Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in einem Mehrfamilienhaus - Eine Person verletzt

Wuppertal (ots)

Am Montag (03.04.2023, gegen 17:15 Uhr) kam es an der Straße Hesselnberg zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in der Wohnung eines 60-Jährigen. Ein unbeteiligter 21-jähriger Passant bemerkte den Brand. Er begab sich ins Haus, um die Hausbewohner beim Verlassen zu unterstützen. Dabei verletzte er sich leicht. Die Feuerwehr löschte im Nachgang den Brand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei versiegelte die Wohnung und hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell