POL-W: W - Fahrradfahrer stürzt auf Birkenhöhe

Wuppertal (ots) - Am späten Sonntagabend (02.04.2023) nahm die Polizei einen Mann (37) fest, der im Verdacht steht, illegal Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aus dem Ausland eingeführt und hiermit in Solingen gehandelt zu haben. Zuvor war eine Zeugin auf der Polizeiwache Solingen erschienen und hatte ...

