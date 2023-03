Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.03.2023, gegen 15:50 Uhr) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 25-jähriger Solinger beabsichtigte mit seinem Skoda Fabia von einem Tankstellengelände nach rechts in Richtung Robert-Daum-Platz zu fahren. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hielt an, um dem 25-Jährigen das Einfädeln zu ermöglichen. Als der Solinger mit seinem Skoda auf die Friedrich-Ebert-Straße abbog, kam es zu einer Kollision mit einem 27-jährigen Rollerfahrer. In der Folge stürzte der Mann und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des BMW, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

