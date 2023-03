Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau nach Brand in Einfamilienhaus verstorben

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (29.03.2023, 14:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem Brand bei dem eine Frau ums Leben kam. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer in einem Einfamilienhaus am Enzianweg aus. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine Frau aufgefunden und reanimationspflichtig ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie später. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um die 45-jährige Bewohnerin des Hauses. Um die Umstände des Todes der Frau und die Ursache für den Brand zu klären untersuchte die Kriminalpolizei den Brandort heute (29.03.2023) mit Hilfe eines Brandsachverständigen. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

