POL-W: W Schaufenster eingeschlagen - Tatverdächtiger ermittelt

Wuppertal (ots) - Heute Vormittag (28.03.2023, 10:35 Uhr) erlitten zwei Männer nach einer Auseinandersetzung Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Aus noch unbekannten Gründen kam es in einem Baumarkt in Oberbarmen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 23, 26 und 27 Jahren. Nachdem der Streit in Handgreiflichkeiten überging erlitt der 27-Jährige eine ...

mehr