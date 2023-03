Polizei Wuppertal

POL-W: W - Vermeintliche Trunkenheitsfahrt endet in Hecke

Wuppertal (ots)

Heute Nacht, gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem Honda Civic im Bereich Mollenkotten. Der Fahrer (44) versuchte zu flüchten. Eine Zeugin meldete verdächtige Geräusche, die von einem Auto ausgegangen sein könnten. Auf der Straße Mollenkotten fanden die Kräfte der Polizei frische Spuren eines Unfalls an einer Verkehrsinsel. Von dort führte die Spur bis zu einem führerlosen Honda, welcher sich in einer Hecke auf der Straße Einern befand. In der Nähe der Unfallörtlichkeit konnte die Polizei den vermutlichen Fahrer des Civics antreffen. Da eine Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls vermutet wurde, wurde dem Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zur Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Das Auto musste abgeschleppt werden. (rb)

