Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Discounter

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch war eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis beim Einkaufen in einem Discounter in der Lemberger Straße. In diesem Zeitraum wurde sie Opfer eines Taschendiebstahls. Wie ihr roter Ledergeldbeutel mit etwas Bargeld und verschiedenen Karten entwendet werden konnte, ist nicht bekannt. Zu einem "Rempler" oder einer "Ablenkung" kam es nicht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell