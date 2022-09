POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Wasgau-Filiale in Birkenfeld

Hintertiefenbach (ots) - Am frühen Morgen des 06.09.2022 waren mindestens zwei Schutzengel für eine junge Motorradfahrerin im Einsatz. Die 17-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Motorrad die K 37 in Fahrtrichtung Hintertiefenbach, als sie in einer engen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang auf regennasser Fahrbahn mit dem Motorrad wegrutschte und folglich stürzte. Das Motorrad rutschte in den Gegenverkehr ...

