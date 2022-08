POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Diebstahl aus Pkw; Täter greift durchs offene Schiebedach und verliert dort seinen Schlüssel

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch, zwischen 0:00 und 3:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofsstraße an einem Kiosk die Glasscheibe zu einem Lebensmittelautomaten ein und entwendete Lebensmittel in Wert von circa 90 Euro. Das Geld ließ er zurück. Der ...

