POL-LM: Einbruch in Bankgebäude +++ Diebstahl eines Pkw +++ Brand einer Einzelgarage +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Limburg (ots)

1. Einbruch in Bankgebäude,

Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, 28.03.2023, 22:45 Uhr

(mk) Am Dienstagabend machten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam am Dach eines Bankgebäudes in Mengerskirchen zu schaffen, um dort Bargeld zu erbeuten. Aufgrund der Alarmauslösung brachen sie ihre Tat dann aber ab. Die unbekannten Personen begaben sich um 22:45 Uhr zunächst mittels einer Leiter über die rückwärtige Gebäudeseite auf das Dach des Objektes. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Dachhaut, um in den darunterliegenden Raum und damit in den rückwärtigen Bereich der Geldausgabeautomaten zu gelangen. Dabei lösten sie den Gebäudealarm aus, woraufhin sie unverrichteter Dinge flüchteten. Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf ca. 3.000EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg a.d. Lahn unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. VW Transporter entwendet,

Dornburg, Langendernbach, Heepengasse, 29.03.2023, 04:06 bis 04:46 Uhr (mk) Am Mittwochmorgen wurde ein weißer VW Transporter im Dornburger Ortsteil Langendernbach im Bereich der Heepengasse entwendet. Wenig später konnte das Fahrzeug dann im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg durch den Eigentümer wieder aufgefunden werden. Ein Mitarbeiter stellte den weißen VW Transporter der Firma gegen 22:00 Uhr in der Heepengasse in Langendernbach ab. Als er am Mittwochmorgen mit dem Fahrzeug zur Arbeitsstelle fahren wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr am Abstellort stand. Da das Kfz mit Ortungstechnik verbaut ist, konnte dieses um 08:40 Uhr durch den Firmeninhaber im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg geortet und aufgefunden werden. Ein Täter war nicht mehr vor Ort. Des Weiteren fehlten zwei leere Sprudelkisten aus dem Heckbereich des Transporters. Weitere darin befindliche Gegenstände wurden nicht entwendet. Anhand der GPS-Auswertung war ersichtlich, dass das Kfz um 04:06 Uhr gestohlen wurde. Die Fahrt führte von Langendernbach auf direktem Weg in den Bereich der Heinrich-Kleist-Straße und auf den dortigen Schulparkplatz. Auf diesem wurden mehrere Runden gefahren, ehe das Fahrzeug um 04:46 abgestellt wurde.

Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zu Feststellungen hinsichtlich der Fahrt mit dem weißen VW Transporter zwischen 04:06 und 04:45 Uhr unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Brand einer Einzelgarage,

Mengerskirchen, Winkels, Hainstraße, 28.03.2023, 16:15 Uhr

(mk) Am Dienstag kam es in den Nachmittagsstunden in Mengerskirchen zu einem Brand einer Einzelgarage. Gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei in Weilburg über einen Brand im Mengerskirchener Ortsteil Winkels informiert. Vor Ort brannte eine direkt an ein Wohnhaus angrenzende Einzelgarage vollständig aus. Der darin befindliche Oldtimer sowie diverse Elektrogeräte wurden ebenfalls komplett zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde vor der Brandentstehung in der Garage an dem Oldtimer berechtigterweise geschraubt. Die Person, die in der Garage gearbeitet hatte, wurde aufgrund der im Rahmen des Brandes entstandenen Rauchgase zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus nach Weilburg gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000EUR beziffert. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Unfall bim Einmündungsbereich - Autofahrer leichtverletzt Merenberg, Landesstraße 3109, Dienstag, 28.03.2023, 17:40 Uhr (sun) Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 3109 im Bereich Merenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Ford die L 3109 aus Richtung Waldernbach kommend in Fahrtrichtung Merenberg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-Jähriger die L 3109 in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich der Neunkircher Straße beabsichtigte der 31-Jährige, von der L 3109 nach links in die Neunkircher Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 39-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Weilburg gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenssumme wird derzeit auf ca. 15.000EUR geschätzt.

