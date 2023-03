POL-LM: +++ Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug +++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Personenkontrolle in Limburg +++ Präventionshinweis Wildunfälle

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug,

Hadamar, Niederhadamar, Auf der Lück, 26.03.2023, 16:30 Uhr bis 27.03.2023, 06:00 Uhr

(mk) Vom vergangenen Sonntag bis zum gestrigen frühen Montagmorgen wurde ein im Bereich Niederhadamar geparktes Handwerkerfahrzeug durch bislang Unbekannte angegangen. Der orangene Mercedes (Modell Sprinter) war von Sonntag 16:30 Uhr bis Montag 06:00 Uhr in der Straße "Auf der Lück" in Niederhadamar geparkt. In diesem Zeitraum wurde die auf der Pritsche des Transporters befindliche verschlossene Materialienbox aufgebrochen und mehrere darin befindliche Werkzeuge der Marke "Hilti" entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 3000EUR. Hinzu kommt der Schaden an der Materialbox. Unter der Rufnummer 06431/9140-0 werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Limburg a.d. Lahn zu melden.

2. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hünfelden, Limburgerstraße/L3022, 27.03.2023, 11:40 Uhr

(mk) Am Montag kam es im Bereich der Kreuzung Limburger Straße/L3022 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw infolgedessen beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und ein hoher Sachschaden entstand. Gegen 11:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Limburger Straße aus Richtung Hünfelder Höhe kommend in Fahrtrichtung L3022. Im Bereich der Einmündung Limburger Straße / L3022 beabsichtigte die Fahrerin nach links auf die L3022 in Richtung Hünfelden-Dauborn abzubiegen. Hierbei übersah sie augenscheinlich einen 43-jährigen, welcher sich mit seinem Pkw auf der L3022 aus Richtung Hünfelden-Dauborn näherte. In der Folge stießen beide Pkw im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch den Zusammenprall waren beide Pkw jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.500EUR.

3. Personenkontrollen im Bereich der Innenstadt, Limburg, Dr.-Wolff-Straße/Frankenstraße/City-Arkaden, 27.03.2023

(mk) Am Montag führte eine Streife der Polizeistation in Limburg im Bereich rund um die Dr.-Wolff-Straße eine präventive Bestreifung durch. Im Rahmen dessen wurden durch die Streife im Bereich der Frankenstraße/City-Arkaden insgesamt fünf Personen kontrolliert. Hierbei konnten bei zwei Personen augenscheinlich verkaufsfertige Drogen sowie Bargeld in entsprechend kleiner Stückelung aufgefunden werden. Eine der beiden Personen führte zudem eine Feinwaage mit sich. Es bestand hier der Verdacht, dass die beiden kontrollierten Personen mit den Drogen Handel betreiben. Die Drogen wurden sichergestellt und die beiden Personen zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Dienststelle gebracht.

4. Erhöhte Wildunfallgefahr nach Zeitumstellung - besondere Vorsicht geboten,

(pa)Im Zuge der jüngst erfolgten Umstellung der Uhren auf Sommerzeit warnt die Polizei vor einer damit einhergehenden erhöhten Gefahr von Wildunfällen. Die Zeitumstellung hat zur Folge, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, die etwa den morgendlichen Weg zur Arbeit nun früher auf sich nehmen, vermehrt auf Wildtiere treffen. Gerade in wald- und feldreichen Gebieten, wie es in großen Teilen des Zuständigkeitsbereiches der Polizeidirektion Limburg/Weilburg der Fall ist, ist daher erhöhte Achtsamkeit geboten. Durch eine angepasste Fahrweise mit reduzierter Geschwindigkeit und einem genauen Blick auf das Geschehen am Straßenrand kann man die Gefahr eines Wildunfalls deutlich reduzieren. Sollte ein Zusammenstoß jedoch nicht vermeidbar sein, gilt es, das Fahrzeug abzubremsen, ohne auf die Gegenfahrbahn oder gar in den Straßengraben auszuweichen. Nach einer Kollision melden Sie diese direkt über die Notrufnummer 110. Wer präventive Unterstützung auch durch moderne Technik nutzen möchte, kann in der Smartphone-App "hessenWARN" zudem die Funktion "Wildwarner" aktivieren. Diese warnt Sie während der Fahrt vor potentiellen Gefahrengebieten mit erhöhter Wildwechsel-Gefahr, und zwar orts- und zeitabhängig.

