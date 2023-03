POL-LM: Ergänzung zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 28.03.2023

Limburg (ots) - 1. Brand an Außenfassade Ereignisort: 35789 Weilmünster-Rohnstadt, Heidestraße Ereigniszeit: Samstag, 25.03.2023, gegen 17:55 Uhr Am Abend des 25.03.2023 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Weilmünster-Rohnstadt. Durch Arbeiten an der Außenfassade eines Einfamilienhauses geriet ein Holzbalken in Brand. Der Brand wurde zügig ...

