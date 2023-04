Polizei Wuppertal

POL-W: W - Angriff auf 14-Jährigen in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am 04.04.2023, gegen 22:30 Uhr, griff ein 14-Jähriger einen anderen Jugendlichen (14) an und verletzte diesen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der geschädigte Jugendliche in der Nähe des Berliner Platzes, als er unvermittelt angegriffen wurde. Der verdächtige Jugendliche schlug und trat den Jungen, bis sich dieser mittels Flucht durch die Wupper entfernen konnte. Eingesetzte Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen trafen den durchnässten 14-Jährigen an und kümmerten sich um ihn, da er leicht verletzt und unterkühlt war. Angeforderte Rettungskräfte brachten den Verletzten dann in ein Krankenhaus. Der Verdächtige konnte nahe der Tatörtlichkeit in Gewahrsam genommen werden. Auf der Polizeiwache wurde der Tatverdächtige an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (rb)

