Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 08.04.2023 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Kind (7) und einem Auto auf dem Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf dem Otto-Hausmann-Ring in Richtung Düsseldorfer Straße, als der 7-Jährige auf Höhe einer Verkehrsinsel auf die Straße trat. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Junge schwer verletzt wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (rb)

