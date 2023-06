Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Missglücktes Überholmanöver auf der Autobahn führt zu schwerem Unfall

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Dienstag, um kurz nach 11 Uhr, auf der A6, Höhe Dielheim, ein Mercedes beim Überholen zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Anhänger eines LKW. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. Als der LKW-Fahrer den Unfall bemerkte, legte er eine Vollbremsung ein. Dadurch prallte der PKW mit dem Zugfahrzeug zusammen und geriet ins Schleudern. Nach mehreren Kollisionen mit der rechten Leitplanke, kam der Mercedes schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Insassen, der 83-jährige Fahrer sowie seine 75-jährige Beifahrerin, wurden dabei schwer verletzt und in Folge dessen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die Autobahn für mehrere Stunden, bis 16 Uhr, gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte. Dieser erstreckte sich auf eine Länge von bis zu 12 Kilometern.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

