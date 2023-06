POL-MA: Heidelberg: Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses, Person lebensgefährlich verletzt, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in Heidelberg am Fußweg zwischen der Einmündungen Keplerstraße und Lutherstraße die Regenbogenbank der Stadt Heidelberg mittels schwarzer Farbe. Die Beschädigung wurde am 30.05.2023 festgestellt, jedoch ist die genaue Tatzeit bislang unbekannt. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen Betrag in ...

mehr