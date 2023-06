Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Regenbogenbank durch Unbekannte beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in Heidelberg am Fußweg zwischen der Einmündungen Keplerstraße und Lutherstraße die Regenbogenbank der Stadt Heidelberg mittels schwarzer Farbe. Die Beschädigung wurde am 30.05.2023 festgestellt, jedoch ist die genaue Tatzeit bislang unbekannt. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen Betrag in dreistelliger Höhe geschätzt.

Zeugen die Hinweise zum Tatzeitpunkt oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst zu melden, unter: 0621-174-4444

