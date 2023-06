Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag verursachte gegen 15:15 Uhr in der Blumenstraße, Ecke Mannheimer Straße ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der oder die Unbekannte fuhr mit dem Pkw die Blumenstraße entlang und bog anschließend nach rechts in die Mannheimer Straße ein. Hierbei missachtete der bzw. die Unbekannte eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 19-jährige Audi-Fahrerin und kollidiert mit dieser. Anschließend flüchtete der Täter oder die Täterin mit erhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von über 5.000 Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw der Marke Opel mit schwarz/weißer Lackierung gehandelt haben. Hierbei soll sich die weiße Lackierung im oberen Bereich befinden und die schwarze Lackierung im unteren Bereich des Fahrzeugs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202 / 288-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell