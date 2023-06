Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wollte um kurz nach halb zwei eine Streife des Polizeireviers Wiesloch einen vorausfahrenden Golf auf dem Stralsunder Ring kontrollieren. Doch noch bevor ein Anhaltesignal gegeben werden konnte, bog der Golf auf einen Parkplatz ab und hielt. Dort versuchte der Fahrer hektisch mit der Beifahrerin die Plätz zu tauschen. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte, denn der 20-jährige Lenker des Fahrzeugs hatte gar keinen Führerschein. Doch damit nicht genug. Es zeigte sich, dass der Golf über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte und die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese 2022 in Wiesloch entwendet worden waren. Ob der junge Mann auch als Täter für diesen Diebstahl in Frage kommt, muss noch geklärt werden.

Auf jeden Fall muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell