Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen Emmelshausen und Boppard-Buchholz.

Boppard (ots)

Im Bereich des Einmündungsbereichs L210 und L214 in Höhe Abfahrt Fleckersthöhe kam es am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Taxi. Ein PKW fuhr in den Einmündungsbereich hinein und stieß mit einem Taxi, welches sich auf der Vorfahrtsstraße L214 befand zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden Fahrer und Beifahrer des PKW schwer verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Dabei kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Durch vor Ort befindliche Zeugen wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eingeleitet. Die Unfallstelle musste im Zeitraum zwischen 14:14 - 18:10 Uhr teilweise vollständig gesperrt werden Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Boppard zur genauen Verkehrsunfallursache dauern an.

