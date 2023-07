Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen gegen 40-Jährigen wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt gegen einen 40 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen wählten gestern, 13. Juli 2023, um 14.39 Uhr den Notruf, weil sie beobachtet hatten, wie der Mann an einer Bushaltestelle auf der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen zunächst in Streit mit einer 20 Jahre alten Frau geriet. Als ein 43 Jahre alter Mann aus Herne schlichtend eingreifen wollte, griff der 40-Jährige beide an, verletzte sie und flüchtete anschließend. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe stellen. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, brachten die Beamten den Gelsenkirchener zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam. Eine Ärztin nahm dem Mann dort Blutproben ab. Die Geschädigten verzichteten auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf ein weiteres Körperverletzungsdelikt, für das der Tatverdächtige verantwortlich sein könnte. Bereits um 13.18 Uhr gab es einen Polizeieinsatz an der Hohenzollernstraße im gleichen Stadtteil, weil es dort zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten kurze Zeit später zwei 46 und 32 Jahre alte Männer an, von denen sich der Ältere als Geschädigter zu erkennen gab. Er machte Angaben zu einem Tatverdächtigen mit dem gleichen Vornamen und gab eine ebenfalls passende Täterbeschreibung an. Auch in diesem Fall verzichtete der Geschädigte auf eine medizinische Behandlung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in beiden Fällen dauern an.

