POL-OG: Willstätt - Rollerunfall

Lahr (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 0:15 und 10:45 Uhr gelangten noch unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte in der Straße "Marktplatz". Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Gastraum, indem sie den Schließmechanismus der Haupteingangstür manipulierten und anschließend eine Stahlgittertür im ersten Obergeschoß aufgebogen haben. Im Innern durchwühlten sie verschiedene Schubladen und warfen ...

mehr