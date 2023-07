POL-OG: Schwanau - Flächenbrand

Kehl (ots) - Schwere Verletzungen hat sich am in der Nacht auf Mittwoch ein 49 Jahre alter Rollerfahrer in der Hauptstraße zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte er gegen 2:45 Uhr auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Sundheim gewesen und hierbei mit voller Wucht gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford geprallt sein. Der Piaggio-Lenker durchschlug hierbei mit seinem Kopf die Heckscheibe ...

