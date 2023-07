Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Heckscheibe durchschlagen, schwer verletzt

Kehl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am in der Nacht auf Mittwoch ein 49 Jahre alter Rollerfahrer in der Hauptstraße zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte er gegen 2:45 Uhr auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Sundheim gewesen und hierbei mit voller Wucht gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford geprallt sein. Der Piaggio-Lenker durchschlug hierbei mit seinem Kopf die Heckscheibe des geparkten Kleinbusses. Der Endvierziger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl bei dem Verunfallten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ihm von der Notärztin neben der medizinischen Versorgung auch eine Blutprobe abgenommen wurde. Das Ergebnis wird Aufschluss über eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes geben. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.

/wo

