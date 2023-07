Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.07.23

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Zwischen dem 07.07.23, 17:00 Uhr und dem 12.07.23, 06:15 Uhr wurde in der Straße "Hinterm Marstall" in Wanfried ein silberfarbener VW Golf im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren und entsprechend beschädigt. Das Auto war dort über den gesamten Zeitraum am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise an die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Mecklenburger Weg in Reichensachsen gemeldet. Dort wurde ein Blumenkübel durch ein ausparkendes Auto angefahren, wodurch dieser umfiel und beschädigt wurde. Schaden: 200 EUR. Als Verursacherin konnte eine 48-Jährige aus Waldkappel ermittelt werden.

Diebstahl aus Ferienhaus

Um 15:51 Uhr wurde gestern Nachmittag festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor in ein Ferienhaus in der Straße "Junkersrain" in Grebendorf eingedrungen waren. Aus dem Haus wurden Baustoffe und Werkzeuge im Wert von ca. 400 EUR entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Schule

Zwischen dem 10.07.23, 16:00 Uhr und dem 12.07.23, 08:00 Uhr wurde an den Außenwänden der Rhenanusschule durch Unbekannte insgesamt drei Graffitis aufgesprüht. Der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter 05652/9279430.

Brand

Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders aus einer Wohnung im Schlehenweg in Eschwege, rückte die Eschweger Feuerwehr am gestrigen Abend, um 18:35 Uhr, aus. Im Treppenhaus war auch entsprechende Brandgeruch wahrnehmbar. Da der Wohnungsinhaber nicht erreicht wurde, drang die Feuerwehr über den Balkon in die Wohnung ein. Die starke Rauchentwicklung wurde durch ein Essen auf dem Herd verursacht. Gebäudeschaden entstand nicht.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken; Fahrer unter Alkoholeinfluss

Um 21:16 Uhr beschädigte gestern Abend ein 37-Jähriger aus Weißenfels mit seinem Pkw beim Ausparken einen Fahrradständer in der "Niederstadt" in Sontra und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei wurde der Pkw auf der gesamten Fahrzeugseite beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 7000 EUR entstand. Das Fahrzeug konnte dann auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes wieder aufgefunden werden, wobei der Fahrer nunmehr auf dem Beifahrersitz saß und angab eingeschlossen zu sein. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein (oder schlief ein), worauf ein Rettungsdienst und Feuerwehr angefordert wurden. Kurz vor 22:00 Uhr war der 37-Jährige wieder bei Bewusstsein (wach) und es gelang ihm durch das hintere Fenster aus dem Auto zu kriechen. Ein Alkoholtest war nicht mehr möglich, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem verfügt der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Hinsichtlich des Verbleibs der Fahrzeugschlüssel / Fahrereigenschaft dauern die Ermittlungen an.

Spiegel beschädigt

Um 05:00 Uhr stellte heute Morgen ein 56-jähriger aus Sontra fest, dass Unbekannte in der Nacht einen Außenspiegel seines Pkws, einem VW Golf Variant, augenscheinlich durch Tritte beschädigt hatten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 16:15 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw in der Straße "Hinter der Mauer" in Sontra angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall unter Radfahrern

Um 18:55 Uhr befuhr gestern Abend eine 42-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Fahrrad die Herderstraße in Hessisch Lichtenau in Richtung der Fürstenhagener Straße. Sie beabsichtigte in Höhe "Teichhof" den dortigen Fahrradweg zu befahren. Diesen befuhr zu dieser Zeit ein 59-Jähriger aus Hessisch Lichtenau. Beide Radfahrer berührten sich im Begegnungsverkehr, wodurch der 59-Jährige mit seinem Rad stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Über den genauen Ablauf sind sich beide Beteiligten uneinig.

Polizei Witzenhausen

Auf Polizeifahrzeug aufgefahren

Um 15:30 Uhr befuhr ein Streifenwagen die Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen in Richtung Schützenstraße. Ein nachfolgender Jugendlicher aus Witzenhausen fuhr mit einem Moped hinter dem Streifenwagen her, der dann verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte er Mopedfahrer zu spät und touchierte - trotz Ausweichversuchs - noch die hintere linke Fahrzeugseite des Pkws. Der Jugendliche blieb unverletzt; insgesamt entstand geringer Sachschaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 18:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 62-Jähriger aus Frankfurt am Main mit einem Fahrrad den Kreisverkehr in der Walburger Straße in Witzenhausen. Ohne Fremdeinwirkung kam er dabei mit seinem Fahrrad zu Fall, wodurch er sich leicht verletzt. Anschließend rappelte sich der Fahrer wieder auf und schob sein Rad weiter in Richtung Bornemannweg. Dort wurde er dann durch die Polizeistreife angetroffen. Ein Alkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Versuchter Betrug

Um 12:05 Uhr erhielt gestern Mittag ein 85-jährige Witzenhäuserin einen Anruf, bei dem sich eine männliche Person mit dem Namen "Hofmann" aus Hamburg meldete. Dieser kündigte das Erscheinen eines Gerichtsvollziehers an, der einen Betrag von 11.000 EUR abholen werde. Die Forderung stamme noch aus Spielschulden, die nicht beglichen wurden. Da die 85-Jährige nicht spielt, demnach auch keine Spielschulden haben könne und dies auch so am Telefon äußerte, wurde das betrügerische Gespräch durch den Anrufer beendet.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

