Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zeugen gesucht nach Einbruch bei Autohaus

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (21:30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07:30 Uhr) gelangten Unbekannte gewaltsam auf das Gelände eines Autohauses an der "Osnabrücker Straße". Die Täter machten sich an insgesamt vier Fahrzeugen der Firma zu schaffen, welche auf dem Hof abgestellt waren, und entwendeten die an den Fahrzeugen montierten Felgen samt Bereifung. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, unter 05401/83160 melden.

