Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Altstadt: Einbruch in der Bierstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Osnabrücker Altstadt ein und stahlen eine fünfstellige Summe Bargeld. Mit Gewalt verschafften sich die Einbrecher zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr zunächst Zutritt zu der Wohnung in der "Bierstraße", die sich in der Nähe eines Blumengeschäfts befindet. Im Innern suchten die Unbekannten nach Wertsachen, mit ihrer Beute machten sie sich schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2115 entgegen.

