POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin ausgebremst - Polizei sucht Zweiradfahrer nach Unfallflucht in der Ertmannstraße

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen kam es in der "Ertmannstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Flüchtige, ein Radfahrer im Alter von etwa 30 Jahren, überholte gegen 11.40 Uhr eine Vorausfahrende. Die 48-Jährige geriet daraufhin mit ihrem Zweirad ins Straucheln und wich auf die Fahrbahn aus. Anschließend habe es ein kurzes Wortgefecht zwischen beiden Verkehrsteilnehmern gegeben an dessen Ende der Mann sein Zweirad plötzlich und unvermittelt bis zum Stillstand abbremste. Der Frau aus Osnabrück war es nicht mehr möglich zu bremsen, sie fuhr auf ihren Vordermann auf und stürzte zu Boden. Glücklicherweise blieb die 48-Jährige unverletzt, der unbekannte Radfahrer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können sich zu melden.

Zur Beschreibung:

- Männlich - Mountain e-bike in blau - Ende 20 - Kräftigere Statur - Kurze, nach hinten gestylte Haare - Brille - Hemd - Deutsche Mundart

Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

