Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB1: 62-Jähriger schwer verletzt bei Auffahrunfall

Bramsche (ots)

Am Mittwochvormittag befuhr ein 62-Jähriger gegen 10:10 Uhr mit seinem LKW inklusive Anhänger die A1 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen fuhr der Mann aus Oldenburg auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 62-Jährige wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann aus seinem Fahrzeug geborgen worden. Dieser wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrzeugführer (whft. Sassenberg)des vorausfahrenden Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der LKW mit Anhänger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Richtungsfahrbahn Bremen wurde vollständig gesperrt.

