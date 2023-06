Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Zapfanlange bei Schützenfest entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am 18.05.23 (Christi Himmelfahrt) kam es im Rahmen eines Schützenfestes an der "Nortruper Straße" zu einem Diebstahl einer Zapfanlage. In der Zeit vom 21:00 Uhr bis 13:00 Uhr (19.05.) entwendete ein unbekannter Täter die Anlage von einer Außentheke und flüchtete anschließend. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell