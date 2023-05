Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwoch (10.05., 10.30 - 16.30 Uhr) fanden in Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr wurden an der Verler Straße in Höhe der Mansergh Barracks Geschwindigkeiten gemessen. Insgesamt fuhren 13 Personen zu schnell bei erlaubten 50 km/h. Gegen sieben wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Fünf zahlten vor Ort ein Verwarngeld. Zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr fanden allgemeine Kontrollen an der Verler Straße in Höhe der Feuerwache statt. 33 Fahrzeuge wurden in der Zeit angehalten. 14 Autofahrerinnen und Autofahrer waren nicht angeschnallt und 16 nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Ebenso wurden zwei Fahrradfahrer angehalten, weil sie während der Fahrt telefonierten. An der Spexarder Straße in Höhe des Waldwegs wurden zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr bei erlaubten 50km/h vier Autofahrer angehalten, die zu schnell fuhren. Auch sie mussten Verwarngelder zahlen.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell