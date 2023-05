Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Autos und ein Van in Flammen

Viersen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind auf einem Parkplatz an der Gelderner Straße in Viersen drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner war gegen 1.10 Uhr von einem Geräusch erwacht, hatte nach draußen geschaut, die brennenden Fahrzeuge gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die traf auch schnell ein, um zu löschen, dennoch wurden alle drei Fahrzeuge stark beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem Carré Süchtelner Straße/Nauenstraße/Pastor-Lambertz-Straße/Florastraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (479)

