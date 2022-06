POL-MK: Vermisste 14-Jährige: Unterwegs im MK?

Kierspe (ots) - Am Dienstagmorgen wurde in ein Haus am Springerweg eingebrochen. Es war nur kurze Zeit, zwischen 10 und 10.40 Uhr, niemand zu Hause. Genau in dieser Zeit hebelten Unbekannte die Terrassentür auf, durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr