Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Unbekannte versuchen, hölzernes Toilettenhäuschen zu entzünden

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Zwischen Sonntagmorgen, 9 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, haben bislang Unbekannte versucht, ein Toilettenhäuschen am Kletterwald Niederrhein an der Straße Heide in Hinsbeck in Brand zu setzen. Zum Glück scheiterte der Versuch, das Häuschen wurde aber durch Ruß beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat am Sonntag oder in der Nacht zu Montag in der Nähe des Kletterwalds verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (476)

