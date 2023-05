Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230522 Viersen: Suche nach in der LVR untergebrachtem Mann - Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots)

Wie wir in unserer Meldung 469 berichtet haben, fahndet die Polizei nach einem 36-jährigen Mann. Er ist wegen Roheits- und Gewaltdelikten sowie wegen Eigentumsdelikten verurteilt und ist nach § 64 StGB in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln untergebracht. Er nutzte einen begleiteten Termin zur Flucht und flüchtete zu Fuß vom Rathausmarkt in Viersen in unbekannte Richtung. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahen, bei der auch ein Man-Trailer-Hund eingesetzt wurde, blieben ohne Ergebnis. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Mann: https://polizei.nrw/fahndung/106249

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise an die Polizei in Viersen über die 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. (475)

