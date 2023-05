Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ältere Dame um Schmuck und Bargeld gebracht

Viersen (ots)

Ein falscher Polizeibeamter hat am Samstagabend eine 78-Jährige aus Viersen dazu gebracht, Schmuck, Bargeld und Kontokarte einem Abholer an der Haustür zu übergeben - weil diese Dinge angeblich in Sicherheit gebracht werden müssten. Gegen 20.15 Uhr hatte die Frau einen Anruf erhalten, bei dem sich angeblich der "Polizeipräsident" meldete und ihr eine Geschichte erzählte, die häufig bei solchen Taten benutzt wird: Die Polizei habe in der Nähe ihres Wohnhauses einen Einbrecher festgenommen, ein zweiter sei weiterhin auf der Flucht. Bei dem Festgenommenen habe man einen Zettel mit der Adresse der Frau gefunden - sie sei das geplante nächste Einbruchsopfer. Deshalb müsse sie jetzt sofort Geld und Wertgegenstände sowie ihre Kontokarte in einen Kochtopf packen - ein Bote komme alles abholen, um es bei der Polizei sicher zu verwahren. Zur vollkommenen Sicherheit solle sie dem Polizeipräsidenten auch noch ihre PIN für die Kontokarte nennen. Gegen 22 Uhr traf der Abholer bei der Frau an der Krefelder Straße ein und nahm die Dinge entgegen. Das Opfer beschreibt ihn folgendermaßen: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, sprach akzentfrei Deutsch und war dunkel gekleidet. Erst am nächsten Morgen bekam die alte Dame Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aktion und zog ihre Pflegerin ins Vertrauen. Beide informierten die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Frau abgehoben. Außerdem hatte sie Schmuck im Wert von einigen tausend Euro sowie einen hohen dreistelligen Eurobetrag übergeben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat am späten Samstagabend im Bereich der Krefelder Straße einen Mann beobachtet, auf den die Beschreibung zutrifft? Wem ist eventuell ein verdächtiges Fahrzeug dort aufgefallen? Hinweise bitte an unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei bittet darum, diese Betrugsmasche immer wieder im Gespräch mit älteren Familienmitgliedern oder Freunden zu thematisieren. Die Erfahrung lehrt, dass die Betrüger in solchen Fällen hochprofessionell vorgehen und sehr überzeugend wirken. Von daher gilt es, diese Masche immer wieder im Gedächtnis der Zielgruppe dieser Täter zu verankern. /hei (473)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell