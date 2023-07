Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Tankstelle

Eschwege (ots)

Vergangene Nacht drangen zwei unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude in der Fuldaer Straße in Sontra ein. Gegen 02:14 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, worauf zwei maskierte Personen zu Fuß in Richtung Hornel flüchteten. Durch den Geschädigten wurde festgestellt, dass eine Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln durch die Täter entwendet wurden.

Täterbeschreibung:

Beide flüchtigen Täter waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Einer der Täter trug eine Jogginghose mit weißer Aufschrift am linken Hosenbein und führte eine Nike-Tasche mit. Der zweite Täter war mit einem dunklen Hoodie bekleidet. Schaden: ca. 4000 EUR.

Hinweise an die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell