POL-ESW: Pressebericht vom 10.07.23 (2)

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 10:35 Uhr befuhr heute Vormittag ein 30-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3241 von Eschwege in Richtung Weidenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Einbruch in Kindergarten

Heute Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in die Räume des Kindergartens "Sterntaler" im Kemelathenweg in Eschwege-Niederhone eingebrochen waren. Über eine aufgebrochene Tür drangen der oder die Täter ein und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Da keine Wertsachen dort aufbewahrt werden, blieb es letztendlich beim angerichteten Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch in Feldscheune

Geringer Sachschaden von 20 EUR entstand bei dem Versuch in eine Feldscheune einzudringen, wie heute Morgen durch den Geschädigten festgestellt wurde. Die Scheune, an der die Verriegelung beschädigt wurde, befindet sich in der Hauptstraße, jedoch außerhalb der Ortslage von Eschwege-Oberdünzebach. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Vermutlich im selben Zeitraum wie die Sachbeschädigung an Pkw (s. PM v. 10.07.23, 11:48 Uhr) in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen wurde auch ein Kinderschwimmbecken durch Unbekannte beschädigt. Diese begaben sich unberechtigt auf das Grundstück und stachen in das hinter dem Haus aufgestellte Kinderschwimmbecken ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von 110 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell