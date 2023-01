Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Messerangriff im Oberhausener Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Ein Mann (30) verletzte am Samstagnachmittag (14. Januar) einen Reisenden (30) mit einem Messer. Die Freundin des Geschädigten schritt ein und wurde ebenfalls verletzt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen den flüchtigen Mann ein.

Der 30-Jährige Deutsche und seine vietnamesische Freundin (30) bewegten sich vom Bahnsteig des Oberhausener Hauptbahnhofs in die Hauptpassage. Plötzlich trat der 30-jährige deutsch-vietnamesische Mann an das Pärchen heran und attackierte den Mann mit einem Messer im Gesicht, am Hinterkopf sowie an den Händen. Der Geschädigte fiel zu Boden und versuchte den Angreifer mit den Füßen abzuwehren. Die Freundin des Geschädigten schritt ein und konnte weitere Angriffe abwenden. Dabei erlitt sie Schnittverletzungen an den Händen.

Der Tatverdächtige ließ von dem verletzten Mann ab und flüchtete aus dem Bahnhofsgebäude. Die informierten Bundespolizisten fahndeten mit einer Personenbeschreibung im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen. Allerdings konnte dieser nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bei dem Angreifer handelte es sich um den Exfreund der 30-Jährigen.

Beide Geschädigten begaben sich zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen den 30-jährigen Angreifer wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

